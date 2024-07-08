整理包／電子五哥6月營收陸續開獎！大廠齊拚AI、最新展望一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI等題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈電子五哥大廠受惠日前電腦展的盛況，更迎來全新的一波漲勢，包括代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都同獲利多，隨著時序進入7月，大廠6月營收也將陸續開獎，市場也持續關注指標業者所釋出的最新展望，而《經濟日報》也特地將大廠展望依序列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.鴻海（2317）

電子代工龍頭鴻海（2317）為目前五哥代工中，最先公布營收的大廠，根據公布資料顯示，鴻海6月合併營收達4,907.25億元，雖月減10.8%，但仍年增16.07%，而累計前6月合併營收則達到2兆8,739.42億元，年增達到3.92%，展望未來，鴻海透露，隨著進入下半年旺季，預估整體營運將逐漸加溫，第三季營運將有季增及年增等正向表現。

年對年方面，鴻海指出，元件及其他產品類別，因為主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，較去年同期強勁成長，雲端網路產品則是AI雲端產品拉貨動能增加，較去年同期亦為強勁成長，電腦終端產品因為受惠於新產品上市，為顯著成長，但消費智能產品因為拉貨動能保守，表現則是衰退。

2.英業達（2356）

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，不僅手握輝達（NVIDIA）最強B100 AI伺服器的水冷專案供應及其主機板設計訂單，同時主供A100 、GB200 GPU等機款，甚至就連超微（AMD）MI300系列GPU架構AI伺服器訂單也都成功入手，並已於今年首季啟動出貨，實際為為AI伺服器營收增添不小的新動能。團隊看好隨著GB200產品線於今年底至明年初啟動出貨後，整體走勢將大幅提升。

此外，英業達近年在捷克、墨西哥、泰國等地都有進行擴廠，他透露，旗下「墨西哥、泰國」的產線，預估今年第四季將步入正軌、並有望進一步產生現金流量，而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。至於今年出貨目標，則首重H100、A100等款式，預估明年將以L40S推論型為主，至於泰國新廠預計從第4季開始生產筆電與伺服器。

3.廣達（2382）

廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，而廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，對此，廣達董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

4. 緯創（3231）

代工大廠緯創（3231）近年來積極布局發展 AI 領域，截至目前已陸續入手包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠的代工訂單，而包括高盛、瑞銀、美銀等外資，抖同聲給予「買進」評等，市場更看好，今年緯創 GPU 伺服器最高將有「三位數」增長，並稱之為「AI 伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。展望未來，隨著旗下GPU伺服器新產能陸續完成擴充，團隊看好位於竹北AI智慧園區的全新產能，於下半年正式啟動之後，將再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。

5. 仁寶（2324）