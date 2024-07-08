力成終端需求佳 第2季營收季增 法人估全年 EPS 10.2元

力成（6239）6月營收月減、年增，第2季營收季增6.8%，符合市場預期中，法人機構指出，力成今年在新產品量產增加下，將可抵銷處份西安廠的不利因素，營運平穩成長，預估全年每股獲利（EPS）10.2元。

法人機構認為，力成第2季營收主要受惠終端應用產品出貨恢復正成長，資料中心、高效能運算應用有較積極的成長，AI相關應用如AI server、AI PC、AI手機等將在下半年帶動記憶體需求，運算需求越高，記憶體的需求量也較多。力成HBM專案開發也進行中，有機會在今年第4季與明年第1季陸續量產 HBM 產品，主要是和日本客戶合作開發。

另外，NAND 和 SSD 預期在手機換機潮與AI帶動的相關應用，將推升 NAND 業務於第2季後逐步回升，SSD 需求也將於2024年回升，SSD 組裝業務將在穩健中尋求持續成長的契機。

力成西安廠將出售予美光，西安封測廠的土地及廠房為美光所有，人員及機器為力成資產，合約終止後機器設備將以帳面價值轉移，無處分損益，預估力成第2季 EPS 近2.3元。

力成為全力衝刺AI用 HBM 封測與先進封裝商機，將今年資本支出從100億元增加至150億元，年增101.3%，主要用於 TSV for HBM、FCBGA、testing，其中，100億元投資在力成本身，有60%用於 HBM 相關，擴充的產能可支援至2025年中；50億元則投資在超豐、Tera Probe、TeraPower。

分析師指出，力成第1季會是低點，第2季在新增客戶大量量產及現有客戶需求回復下慢慢回升，正面看待下半年、明年營運，期待記憶體產業跌深強力反彈，預估今年 EPS 為10.2元。