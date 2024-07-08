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聯詠第2季營收季增 法人估單季 EPS 近7.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聯詠（3034）第2季營收季增3.2%，優於聯詠之前法說會預估，分析師指出，雖總經不確定因素仍在，常有急單出現，變化很快，市場能見度有限，但預估聯詠第2季每股獲利（EPS）仍有近7.6元的水準。

法人機構表示，聯詠6月營收月增0.2%、年減16.3%，第2季營收為252.3億元，季增3.2%，優於法說會預估的240億~245億元區間，主要受惠三大賽事（巴黎奧運、6~7月舉辦的足球美洲盃及歐洲盃）以及大陸618的促銷，TV相關產品線拉貨最積極。

另外，NB需求自6月開始增溫，電競 Gaming monitor 需求佳，聯詠三大產線，以 SOC 表現最佳，營收為季成長，大尺寸 DDIC 表現次之，小尺寸 DDIC 表現最差，營收呈現季減，預估單季 EPS 近7.6元。

分析師表示，聯詠今年成長動能包括 OLED 在智慧手機的滲透率持續看好，OLED 平板的滲透率也會持續成長；TV SoC 會有新產品、新客戶加入；PC、NB在AI帶動下，可望迎來換機需求，尤其是高階NB佔比會提升；車用也會有持續成長、ASIC 則有機會有不錯的表現，全年 EPS 有望約逾34元。

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