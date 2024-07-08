台積電衝1035元再創天價 貢獻大盤244點

AI教父黃仁勳訪台颳起全球的AI風潮，讓AI成為時下最夯的話題，舉凡與AI搭上的產業更被視為最熱門的標的，尤其被黃仁勳點名的台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)等17家供應鏈台廠…

2024-07-08 06:55