台積電衝1035元再創天價 貢獻大盤244點
台積電再創新天價，盤中達1035元，上漲30元，市值攀高至新台幣26.84兆元，貢獻大盤244點，為推升大盤創高的最大動力。
台積電將於7月18日召開法人說明會，市場多數看好台積電可望釋出正面訊息，預期台積電第3季業績將延續成長趨勢，季增超過1成水準，全年美元營收將成長21%至26%。
台積電囊括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科及蘋果（Apple）等AI晶片代工訂單，先進製程及先進封裝接單暢旺，並醞釀調漲代工價格，營運前景備受市場期待。
隨著市場資金積極湧入，卡位法說會行情，台積電股價走勢強勁，屢創新高，今天盤中最高達1035元，創新天價，上漲30元，市值增加7780億元，攀升至26.84兆元，貢獻大盤達244點，為台股盤中創23834點新高的最大動力。
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