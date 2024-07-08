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美喆-KY營收／第2季營收9.26億元、季增27％ 創近八季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美喆-KY(8466)董事長陳本源(中)、左為美喆-KY執行長王傳漢。美喆-KY提供
美喆-KY(8466)董事長陳本源(中)、左為美喆-KY執行長王傳漢。美喆-KY提供

美喆-KY（8466）於8日公布6月合併營收達3.23億元，受惠客戶拉貨需求強勁，加上先前訂單遞延認列效益，挹注6月營收呈月增13.9％、年增16.0％水準。第2季合併營收為9.26億元，季增27.2％、年增12.0％。累計上半年合併營收為16.55億元，繳出年增22.66％表現。

美喆-KY表示，受惠集團持續深化旗下全球業務訂單表現，北美地區業務量能隨著集團積極針對大型經銷商、量販通路商等客戶進行多款 SPC 石塑地磚新品送樣，以及大型量販通路商客戶已正式於實體店上架兩款 SPC 產品，此外，歐洲地區主要客戶庫存調整落底，帶動 LVT、SPC 石塑地磚訂單拉貨力道已回升至過往水準，皆是推升第2季整體銷售表現改寫近八季新高佳績。

美喆-KY進一步指出，第2季北美地區銷售表現攀升至31.5％，同步帶動台南廠生產出貨比重已增加至25.8％，憑藉集團旗下 LVT、SPC 石塑地磚相較其他地板建材產品具備防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比等特性，加上美喆-KY滿足北美地區客戶因應採購區域分散、SPC 石塑地磚規格設計需求，有助接單，使在手訂單能見度創下歷年新高水準。

展望下半年，美喆-KY今年重心以提升台南新廠營運效率、擴大北美 SPC 石塑地磚訂單量能，除目前與北美大型量販通路商客戶進行三、四款產品送樣，亦同步拓展東南亞、台灣地區 SPC 業務接單，以及投入創新面料地磚開發，提升美喆-KY於全球市場競爭力，此外，因應下半年北美地區訂單需求與未來接單規劃，積極優化台南廠生產效率與良率精進，以期帶動未來營運更上層樓。

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