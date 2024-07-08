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鴻海5交易日完成填息 觸226元創近17年高

中央社／ 台北8日電
鴻海。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

鴻海每股配發現金股利新台幣5.4元，2日除息交易，儘管上週曾陷入貼息泥沼，不過近日走勢強勁，今天開高勁揚，最高達226元，上漲約5.36%，僅花5個交易日完成填息。

鴻海盤中攀高至226元，續創2007年11月上旬以來波段高點，市值增加新台幣1594億元，總市值重返3兆元之上，至3.13兆元，穩居台股第2大企業，僅次於台積電。

鴻海5月底股東會通過配發每股現金股利5.4元，連續5年現金配息率超過5成，也創下1991年上市掛牌以來的最高水準。

鴻海今年持續看好人工智慧AI伺服器業績成長，預估今年AI伺服器營收成長超過40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重也將超過4成，2025年AI伺服器營收目標超過新台幣1兆元。

鴻海旗下鴻騰六零八八精密今天公告，預期上半年自結獲利2800萬美元至3300萬美元，優於去年同期淨虧損900萬美元，主要受惠管理效率提高，以及電腦及網路設施終端市場需求逐漸恢復。

伺服器 新台幣 鴻海

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