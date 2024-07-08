巴西基金拚補漲行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
受到股價基期墊高、基本面雜音多等原因影響，巴西股市今年來表現落後整體新興市場。圖為巴西貨幣里爾。路透
受到股價基期墊高、基本面雜音多等原因影響，巴西股市今年來表現落後整體新興市場。圖為巴西貨幣里爾。路透

受到股價基期墊高、基本面雜音多等原因影響，巴西股市今年來表現落後整體新興市場。惟投信法人表示，巴西企業獲利仍穩步向上，經濟數據也表現穩健，中長線行情仍值得期待，建議投資人可分批布局巴西基金。

根據理柏統計至4日，五檔境內外巴西基金近一年績效皆為負報酬；若拉長至兩年，共有三檔績效是逾20%正報酬，包括瀚亞巴西、元大巴西指數以及野村巴西基金。美銀美林報告顯示，多數基金經理人下調巴西Bovespa指數目標，位於120,000至140,000點區間；惟從現在水位觀察，仍有跌深反彈空間，相較整體新興市場估值，也處於高幅度折價，靜待壓抑市場因子淡化後，股市仍有上漲潛力。

巴西基金績效概況
巴西基金績效概況

瀚亞巴西基金經理人王亨表示，基於服務通膨具備韌性、財政目標未錨定，以及聯準會延後降息等因素，巴西央行最新一次利率政策會議保持利率不變，為去年8月進入降息周期後首次按兵不動。從市場定價觀察，市場預期2024年利率將處於10.5%，意味著年底前央行不再降息，由此判斷股市已反映最壞情況。

王亨指出，雖然巴西股市短期缺乏催化劑，但巴西企業獲利穩步向上，經濟也表現穩健，當前股市以未來12個月EPS預估的本益比位在7.5倍，仍明顯低於過往降息周期以及整體新興市場均值；靜待負面消息淡化後，緊接著的聯準會降息，以及巴西央行票委改組後將更為鴿派，未來終端利率仍有機會低於當前市場預期的可能，都將有望為巴西股市助攻，掀起新一波行情。

投信法人表示，今年來巴西股市表現明顯遜於其他主要新興市場，不過，巴西財政部預計在政府支出增加以及家庭支出和私人投資強勁的推動下，2024年GDP將成長2.5%，高於3月預測的2.2%。在經濟底氣可望改善，全球景氣龍頭美股仍穩健上漲帶動下，或可樂觀預估巴西有望藉此走一波補漲反彈行情。

惟新興市場股市相對震盪，建議投資人可逢低分批進場並做好風險控管。

巴西 降息

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