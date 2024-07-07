台指期 多方架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股上周全周大漲524點，法人表示，台指期上周五（5日）走勢狹幅震盪，台積電（2330）站上千元大關後走勢明顯壓縮，並未對指數帶來太多貢獻點數，預期後續可能在相對關鍵的時間點才會動用台積電控盤，留意後續周結算。

上周五台指期下跌50點、至23,571點，正價差為13.41點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,387口至16,069口，其中外資淨空單增加2,872口至28,498口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,207口至15,560口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉變為中性偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距約9,600餘口，周選擇權籌碼轉變為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。

元富期貨認為，台股上周五在美股休市的情況下，震幅不大，整體呈現區間震盪格局，早盤開盤後雖一度再創歷史新高，但獲利了結賣壓隨即將指數壓回，終場由紅翻黑、以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，因此在跌破重要支撐月線之前，多方架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12下降至1.07，VIX指數下降0.07至18.88，外資台指期買權淨金額3.3億元、賣權淨金額0.36億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面中性偏樂觀；綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法仍是偏樂觀，雖上周五大型股較小型股弱，但仍守在支撐之上。

台指期 期貨 選擇權

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