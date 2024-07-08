餐飲業暑假拓點 大車拚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲業第3季拓點概況
餐飲業第3季拓點概況

餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在台暑假將一口氣開13家新店，以鍋物品牌為主，主要瞄準南台灣市場。

此外，瓦城暑假也一口氣開了五家新店，以「瓦城」和「時時香」為拓點的主力品牌。築間暑假更是全力展店，「築間酸菜魚」在暑假第一周就開出四家店，全力搶攻國內酸菜魚市場的龍頭寶座。

另，漢來美食旗下的「上菜」片皮鴨專賣店，今年7月也預計在高雄夢時代開設第三家分店。

隨著時序進入暑假，王品加速展店力道。旗下「就饗鐵板燒」7月即將在高雄連開兩家店，位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」即日起到7月11日展開試營運。位於裕誠商圈的「高雄富民店」則在7月23日~7月29日期間試營運。另外，旗下的「和牛涮」及「尬鍋」也相繼於7月1日、7月7日挺進嘉義。

王品表示，暑假規劃7月開出七間新店、8月再開六家新店，主要以鍋物品牌為主，也包括鐵板燒、中餐等，將積極朝嘉義、高雄及屏東拓點，看好南台灣的消費力。

瓦城暑假同樣透過多品牌加速展店，一方面深化全台店點密度，同時拓展客群。瓦城表示，7月預計在汐止遠雄廣場開出瓦城和時時香雙品牌，並於愛國東路開出瓦城愛東店。8月則將有時時香岡山樂購店及瓦城台中文心秀泰店接續開出。

築間旗下「築間酸菜魚」7月1至7月5日短短一周內開出四家分店，全球門店快速累計至13家門店。

暑假 王品 瓦城

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