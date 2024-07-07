美而快（5321）受惠實體店陸續開出，公司預期第2季有望轉虧為盈，下半年重回成長軌道。

美而快表示，正積極拓展實體商場門市，年初包括台北信義ATT店、台中文心森林店，以及台北南西店等三間UR Living複合商場相繼開幕，每月合計穩定貢獻超過7,000萬元營收；5月中旬甫開幕的台北南西店受惠OMO商業模式效益，及中山商圈的人潮與時尚風氣，開幕繳出單月2,000萬元的銷售業績。

就基本面來看，美而快昨（7）日公布6月合併營收2.88億元，月減4.43%，年減0.42%；第2季合併營收8.74億元，季成長21%，年減5%；上半年合併營收16億元，年減7.8%。

受開店初期造成營業費用與固定成本增加，以及租金及費用等影響，美而快去年第4季及今年第1季都出現虧損，每股淨損各為0.91元、0.77元。隨著實體店陸續開出，挹注營收獲利，美而快看好第2季有望轉虧為盈。

美而快指出，暑假旺季以及海外遊客來台旅遊帶來的商機，預期整體營運表現將逐步回升。在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，持續加大力度拓展UR Living複合式實體商場門市數，預計下半年再開六間，全年實體店門市數量將達十間，營收占比有望提升至三成。