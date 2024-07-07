上櫃宣導 推企業一把

櫃買中心為了協助更多優質企業上（興）櫃，與勤業眾信聯合會計師事務所共同在台中舉辦「上（興）櫃宣導說明會」，透過直接面對面溝通，協助公司及早了解申請上櫃相關作業，以順利進入資本市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心成立至今已邁入30周年，已扶植超過2,500家中小規模公司進入資本市場，獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。截至6月底，上櫃掛牌家數已有825家，市值達到6.8兆元，超過100億元者計有144家，其中更有八家上櫃公司市值已突破1,000億元，顯見櫃買中心透過分階段育成企業的多層次市場，使處於各個成長階段的企業藉以壯大規模及提升競爭力。

此外，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，櫃買股票市場流動性佳且櫃買中心商品相當完整，債券市場提供企業更多元的籌資工具，2024年1至5月債券月成交值已位居WFE正會員第四名，可見櫃買市場已成為具備股債雙引擎發展的交易所。

李愛玲指出，企業進入資本市場首要重點是企業要合規經營，可透過櫃買市場增加公司知名度及強化經營體質與提升資訊透明度，並運用多元化獎酬工具招募及留下優秀人才，增進經營效益及效率以邁向永續經營。

勤業眾信總裁柯志賢則指出，面對全球市場種種挑戰，台灣資本市場依然展現出強大的韌性和活力，櫃買指數去年勁揚近30％，漲幅不僅居亞洲之冠，在全球主要證券市場也名列第三，而上櫃公司趨勢也呈現出產業多樣化、成長潛力顯著、財務穩健性強、數位轉型加速等特點。勤業眾信未來將繼續與櫃買中心合作，協助更多優質的企業進入資本市場。

上櫃公司綠茵生技董事長吳嘉峰及保勝光學董事長方幼玲出席宣導會，分享上櫃過程面臨的挑戰、經驗及藉由上櫃制度健全，獲客戶信賴與降低營運風險，另在資金取得及併購策略等運用。