中小面板鏈Q2業績回神

中小尺寸面板相關族群第2季營運逐步走出谷底，包括中小尺寸面板廠光聯（5315）、光學膜供應商光耀及華宏單季營收同步回神，光聯攻上近四季高點，光耀及華宏則分別為近三季和近二季最佳。

光聯第2季合併營收3.89億元，季增30.7%，年減16%，是近一年單季最佳。上半年合併營收6.86億元，年減25.2%。光聯5日股價漲0.2元，收18.45元。

光聯表示，2024年產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板／抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源，盼能持續衝刺業績。

光耀6月合併營收0.59億元，為近七個月來高點，月增41.6%，但較去年同期減少4.8%；第2季合併營收1.59億元，為近三季單季新高，季增8.8%，年減7.1%；上半年合併營收3.04億元，年減12.2%。

由於光耀累計虧損超過股本二分之一，原創始大股東光群雷射今年初出清光耀持股後，於6月24日股東常會的董事全面改選作業中，由大股東元德投資代表人黃宗元當選新任董事長，並兼任總經理。市場預期，新經營團隊加入後，可望為光耀未來營運注入新的動能。

華宏第2季合併營收18.51億元，為近二季高點，季增11.9%，年減5.3%；上半年合併營收35.05億元，年減1.8%。

華宏首季毛利率13.53%，分別季減0.68及年增3.85個百分點，主要反映產品組合調整效益及提升利基產品銷售挹注；稅後純益3,565萬元，季減1.2%，年增788%，每股純益0.36元。華宏指出，塗佈產品應用在車用方面的光學膜片開發，訂單能見度可達半年。