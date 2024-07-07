聚陽、智原 認購來電

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）

台股震盪，但市場資金仍充沛，目前中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居抗震指標，投資人可參考聚陽（1477）、智原（3035）等，利用權證參與行情。

元大證券建議，投資人若看好營運成長性佳的中長期優質股，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握反彈的行情。　

聚陽、智原相關權證
聚陽、智原相關權證

聚陽對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單看來也有望突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延續動能，對未來三季看法樂觀，2025年將續旺。

聚陽指出，近期正在進行第4季的產能安排，第4季通常是客人2025年春季訂單，也就是明年的春裝，如果春裝訂單不錯，夏季訂單通常也不會差，很多都會延續上一季，目前看來，明年值得期待。

聚陽今年資本支出約4,000萬美元，相較去年約1,500萬美元大增，主要是支應全球四大廠區的興建與擴增，包括印尼、越南產線擴增，孟加拉、薩爾瓦多新廠同時籌建。

智原方面，近期宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟。外界認為，這是雙方合作關係進一步升級。

智原指出，這項合作是ASIC設計解決方案滿足客戶下一代應用的重要里程碑，涵蓋AI、高性能運算（HPC）與智慧汽車等領域。智原表示，英特爾晶圓代工中領先的RibbonFET製程與創新的多晶片2.5D／3D-IC封裝解決方案，與智原的系統單晶片整合能力等契合。

元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結聚陽的相關權證包括聚陽元大3A購04（031317）、聚陽凱基3C購01（037777）；智原相關權證有智原元大43購05（040302）、智原國泰42購01（036877）等。

智原 聚陽

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