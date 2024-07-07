志聖 押寶中長期

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
志聖相關權證
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志聖（2467）5月獲MSCI納入全球小型指數成份股，總經理梁又文在股東會表示，整體電子業較保守，但志聖因產品分散，降低景氣波動衝擊，下半年前景穩定；今年前瞻技術與半導體占營收比重將達60%。

面板級扇出型封裝技術（FOPLP）被視為推動下一代電子裝置發展關鍵，封裝製程採用ABF、DF及熱解膠材料，加上終端客戶對智慧工廠及潔淨度的要求嚴峻，志聖提出的面板級撕膜及壓膜解決方案獲大廠驗證採用。志聖在ABF／BT載板製程的壓膜機與剝膜機等關鍵設備已獲全球領導地位。

投資人可挑選中長天期權證，如志聖中信41購01（041016）、 志聖台新41購01（041638）。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

志聖

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