茂迪、元晶 選長天期

太陽能發電已是全球趨勢，茂迪（6244）與元晶（6443）等個股受惠於美國、日本及台灣等地市場需求，多頭買盤也持續布局；權證發行商表示，可挑選長天期的相關認購權證參與行情。

AI三巨頭輝達、亞馬遜、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，政府也力挺太陽能發電，隨三巨頭用電量與綠電採購激增，將助攻本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨。美國能源部預測，今年美國新增電力裝機容量約有58%來自太陽能，將有36GW（10億瓦）併入電網，較去年倍增。

外資預估，2030年時，AI資料中心的電力需求將占美國總用電量8%，較目前翻倍成長；美國興建太陽能電廠，主要是因應2030年AI資料中心遍地開花的綠電需求。日本東京都祭出新建物2025年須強制安裝太陽能板及當地加速新能源轉型政策，也帶動日本太陽能市場大爆發。

日本對大陸製太陽能板有諸多疑慮，因此台廠獲不少日本客戶青睞。目前台灣太陽能廠中，以元晶、茂迪在日本布局最積極。

茂迪去年來自日本營收占比約三成，今年初向日系客戶展示次世代TOPCon產品，若台灣成長較少，預估今年日本市場可能占公司整體營收五成。

元晶與日本兩家類電力公司合作，主要出貨建築物用的太陽能模組，一年內可出貨500MW（百萬瓦）。在台模組業發展，無論是產能或海外布局。包括產品組合在M10比重增加及透過不同產地零組件搭配，提高競爭優勢。

投資人可選價外程度20%以內相關權證，連結茂迪的相關權證有茂迪凱基41購01（721025）、茂迪元大3C購01（720678）；元晶相關權證有元晶凱基3A購01（088701）、元晶永豐41購01（041627）。