大立光11日法說 蘋果拉貨聚焦

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光法說會概要
大立光法說會概要

大立光（3008）將在本周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持。外界預期，iPhone 16新機拉貨動態、新機訂單配比、智慧手機升級、新廠布局等議題，將是會中焦點。

大立光6月營收衝破40億大關、達40.41億元，月成長16%，遠優於預期，為五個月來新高，年增50%。大立光表示，由於目前已進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月。法人點名，大立光為iPhone鏡頭主力供應商，隨iPhone 16新機即將問世，大立光在新機鋪貨潮點火下，營收有望一路走高至第4季。

近兩日大立光在三大法人同步買超力挺之下，股價放量上攻，5日一度觸及2,970元高點，為近三年來波段新高，終場收2,895元，上漲55元，近月以來法人回補積極。

近日外資出具報告指出，明年智慧手機進入高規格升級，大立光有望在專利權保護下，今年下半年至明年保持潛望式鏡頭的主導市場分額及定價。

此外，近期蘋果在中國大陸促銷，預計下半年推出AI手機以及iPhone SE4等機種，有望推升大立光下半年表現高於季節的強勁表現，將大立光目標價由原先2,950元上調至3,200元。

部分外資看好，潛望式鏡頭規格持續升級，且滲透率提升，預期大立光可望受惠於蘋果iPhone 16新產品周期，日前上調大立光2024、2025年獲利預估各16%、17%，重申大立光「買進」評等，目標價上調至3,560元。

針對後市展望，林恩平日前表示，因為季節效應，產業高峰一般多落於9月到11月，希望今年（手機）客戶能夠賣得好一點。

他坦言，今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機的機種數沒有特別多，因經濟動能不好，中低價位手機銷售量比較好，高階手機銷售受影響。

外資 標價 法人

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