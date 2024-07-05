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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

富采6月營收月減1.6% 一詮-1.6%

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

富采（3714）5日公告6月營收21.67億元，月減1.6%，年增9.9%，一詮6月營收4.71億元，月減1.6%，年增11.3%。

展望今年營運，富采董事長彭双浪表示，集團整合上半年將告一段落，下半年包袱減輕，輕裝上陣，預期營運可望逐季改善，電視背光、車用、照明穩定成長。

彭双浪預期，今年營運據點整合會有業外負擔，但營運費用將大幅下降，上半年整合完畢後，下半年負擔減少，持續降低費用。富采今年累計1-6月營收121.89億元，年增15.3%。

彭双浪強調聚焦核心事業，本業三大領域產品轉向高附加價值，推動三加一策略，包括光電半導體為主的車用、先進顯示、智慧感測及新領域發展。

富采日前出售微電設備，營運聚焦光電產業，製造基地包括台灣廠區、中國大陸廠區優化提升製造效率，積極拓展帶來利益的業務跟市場，預期未來一年至兩年能夠看到成果。

一詮今年累計1-6月營收25.72億元，年增11.02%。日前工研院也攜手英特爾（Intel）、一詮打造「千瓦級AI伺服器散熱方案」，協助企業解決高效能運算帶來的散熱瓶頸。

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