快訊

「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

AES 6月營收月增0.9% 新普-10%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠今年6月營收出爐，AES-KY（6781）6月營收7.18億元，月增0.97%，年減4.56%，衰退幅度持續縮小，新普、順達業績回檔。AES看好今年資料中心BBU業務業績表現將優於去年，隨著自行車產業庫存去化結束，帶動AES今年營收交出優於去年的成績。

AES今年第2季營收21.74億元，季減5.77%、年減8.27%；累計AES今年上半年營收達44.82億元，年減15.3%。

儘管電動自行車業務仍需時間調整，但業界普遍預期伺服器產業今年全年將重回成長，AES資料中心BBU業務也有望跟著產業趨勢回溫。

AES母公司新普今年6月營收61.18億元，月減10%、年減7%；第2季營收190億元，季增8%、年減4%；累計新普今年上半年營收365.82億元，年減6.43%。

今年PC產業在AI PC新品加持，加上傳統換機潮時間來臨，法人看好筆電需求帶動，及美系智慧智慧手機大廠訂單開始出貨下，新普第3季業績優於上季。

順達今年6月營收則為12.02億元，月減23%、年減26.89%。第2季營收39.47億元，季增15.17%、年減13.69%；累計順達今年上半年營收73.74億元，年減12.93%。

延伸閱讀

黃仁勳的「好朋友」看好高雄！邀輝達設總部 工總準備好了

闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

看好高雄S廊帶科技業進駐 橋頭區最大幼兒園開幕

0050、00922、00923、00905…至今績效都30％以上！ 股魚：若績效輸何不加入躺平賺行列

相關新聞

可成 6月營收下滑4.3%

機殼廠可成（2474）昨（5）日公布6月合併營收15.66億元，月減4.3%，主因部分組裝廠施行季底盤點遞延拉貨，年減2...

玉晶光 看好下半年業績

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（5）日公布6月營收15.55億元，與上月持平，年增34.5%。玉晶光表示，隨著新機種開始...

智邦Q2增29% 創新高

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布6月營收維持86.18億元高檔，創歷年同期新高，單月第三高，第2季營收創單季新高，...

研華6月營收月減0.3% 力拚回升

工業電腦龍頭研華（2395）營運尚未走出谷底，北美、歐洲、日本及新興市場衰退影響，今年6月營收49.31億元，月減0.3...

AES 6月營收月增0.9% 新普-10%

電池模組廠今年6月營收出爐，AES-KY（6781）6月營收7.18億元，月增0.97%，年減4.56%，衰退幅度持續縮...

富采6月營收月減1.6% 一詮-1.6%

富采（3714）5日公告6月營收21.67億元，月減1.6%，年增9.9%，一詮6月營收4.71億元，月減1.6%，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。