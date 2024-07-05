AES 6月營收月增0.9% 新普-10%
電池模組廠今年6月營收出爐，AES-KY（6781）6月營收7.18億元，月增0.97%，年減4.56%，衰退幅度持續縮小，新普、順達業績回檔。AES看好今年資料中心BBU業務業績表現將優於去年，隨著自行車產業庫存去化結束，帶動AES今年營收交出優於去年的成績。
AES今年第2季營收21.74億元，季減5.77%、年減8.27%；累計AES今年上半年營收達44.82億元，年減15.3%。
儘管電動自行車業務仍需時間調整，但業界普遍預期伺服器產業今年全年將重回成長，AES資料中心BBU業務也有望跟著產業趨勢回溫。
AES母公司新普今年6月營收61.18億元，月減10%、年減7%；第2季營收190億元，季增8%、年減4%；累計新普今年上半年營收365.82億元，年減6.43%。
今年PC產業在AI PC新品加持，加上傳統換機潮時間來臨，法人看好筆電需求帶動，及美系智慧智慧手機大廠訂單開始出貨下，新普第3季業績優於上季。
順達今年6月營收則為12.02億元，月減23%、年減26.89%。第2季營收39.47億元，季增15.17%、年減13.69%；累計順達今年上半年營收73.74億元，年減12.93%。
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