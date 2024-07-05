研華6月營收月減0.3% 力拚回升

工業電腦龍頭研華（2395）營運尚未走出谷底，北美、歐洲、日本及新興市場衰退影響，今年6月營收49.31億元，月減0.37%、年減13%。展望後市，研華預期下半年在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能有機會逐步增高。

研華第2季營收146.43億元，季增5.5%、年減14%；累計今年上半年營收達285.23億元，年減17%。

6月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增27%。北美、歐洲、日本及新興市場則較去年同期雙位數衰退；中國大陸亦為個位數年減。各事業群均較去年同期衰退，工業物聯網事業群（IIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）較上月明顯回溫。

累計上半年營收來看，區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別增長12%及7%。大陸市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

此外，研華先前預估今年第2季毛利率達39%至41%，維持高檔。營益率估14%至16%；全年來看，因產品組合優化，預計今年毛利率維持在40%高水位，營益率落在14%至16%。