智邦Q2增29% 創新高

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布6月營收維持86.18億元高檔，創歷年同期新高，單月第三高，第2季營收創單季新高，季增近三成，超乎市場預期。法人看好，智邦持續受惠800G及AI熱潮，下半年營收可望逐季微幅成長，全年可再創新高。

智邦昨日下跌14元，收557元，智邦將於31日進行除息交易，每股配發10元現金股利，預計8月30日發放。

智邦6月營收86.18億元，月減1.8%，年增17.67%，第2季營收244.12億元，季增29.5%，年增27.6%，創歷史單季新高，累計上半年合併營收為432.6億元，年增約8.7%。

法人表示，智邦5月營收創下歷史新高，原本市場預估單季營收季增約兩成，但半導體製程第2季供貨狀況轉為順暢，AI相關產品線持續成長，推升智邦單季營收成長超乎預期。

智邦日前宣布，從通訊端交換器跨足AI伺服器，打造AI端到端整體解決方案，成為科技服務提供者，掌握AI商機，今年成長幅度維持二位數成長目標不變。

智邦是全球最大白牌交換器廠商，新一代交換器產品800G已經開始出貨，近年大型雲端資料中心客戶對智邦800G及智慧網路卡訂單需求，推升智邦單月維持高檔。

隨著AI趨勢到來，除輝達以整體解決方案壟斷多數市場商機外，從開放角度出發，英特爾、AMD、博通等八家國際大廠也組成Ultra Accelerator Link（UALink），形成與輝達的NVLink相抗衡，而智邦旗下Edgecore則為台灣首家加入UALink的廠商。

法人指出，隨著800G交換器持續出貨，加上智慧網路卡（SmartNic）搭上AI需求，智邦跨向AI伺服器，奠定未來營運成長動能，看好下半年營收可望較第2季持平或逐季微幅成長。

其他網通廠商營收，中磊6月營收44.79億元，月增4.4%，年減近13%，累計前6月營收299億元，年減4.5%，明泰6月營收20.7億元，月增16%，年減24%，累計前6月營收108.6億元，年減30.4%，仲琦6月營收9.73億元，月增59.3%，年增23%，累計前6月營收45.49億元，年減19%。