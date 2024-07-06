可成 6月營收下滑4.3%

機殼廠可成（2474）昨（5）日公布6月合併營收15.66億元，月減4.3%，主因部分組裝廠施行季底盤點遞延拉貨，年減26.1%，則因去年高基期所致。

可成累計今第2季合併營收46.72億元，季增27.7%，年減32.2%，累計上半年合併營收83.31億元，年減20.1%。可成昨天股價收230元，上漲3元。累計6月以來，外資賣超可成1.58萬張，惟投信法人買超2.26萬張，目前外資持股比仍有32.59%。

可成表示，時序進入下半年電子業旺季，出貨動能可望逐步回溫，營收展望趨勢持續向上，此外，Windows升級與AI PC熱潮有助提振終端需求，產業前景維持審慎樂觀。

展望未來，可成董事長洪水樹日前指出，AI已成為當前科技業顯學，並催動PC產業迎來新一波成長，預估下半年將帶動市場需求回升，估計明、後年AI PC商機才有機會進一步全面爆發。