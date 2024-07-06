快訊

「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

可成 6月營收下滑4.3%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼廠可成（2474）昨（5）日公布6月合併營收15.66億元，月減4.3%，主因部分組裝廠施行季底盤點遞延拉貨，年減26.1%，則因去年高基期所致。

可成累計今第2季合併營收46.72億元，季增27.7%，年減32.2%，累計上半年合併營收83.31億元，年減20.1%。可成昨天股價收230元，上漲3元。累計6月以來，外資賣超可成1.58萬張，惟投信法人買超2.26萬張，目前外資持股比仍有32.59%。

可成表示，時序進入下半年電子業旺季，出貨動能可望逐步回溫，營收展望趨勢持續向上，此外，Windows升級與AI PC熱潮有助提振終端需求，產業前景維持審慎樂觀。

展望未來，可成董事長洪水樹日前指出，AI已成為當前科技業顯學，並催動PC產業迎來新一波成長，預估下半年將帶動市場需求回升，估計明、後年AI PC商機才有機會進一步全面爆發。

延伸閱讀

華邦電6月營收73.78億元 月增3.5%

宸鴻儲能櫃出貨帶動6月營收月增逾3成 業成月增13%

榮成6月獲利創今年單月最佳 下半年旺季可期

6月CPI年增2.42% 房租飆逾28年新高醫療費用也大漲

相關新聞

可成 6月營收下滑4.3%

機殼廠可成（2474）昨（5）日公布6月合併營收15.66億元，月減4.3%，主因部分組裝廠施行季底盤點遞延拉貨，年減2...

玉晶光 看好下半年業績

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（5）日公布6月營收15.55億元，與上月持平，年增34.5%。玉晶光表示，隨著新機種開始...

智邦Q2增29% 創新高

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布6月營收維持86.18億元高檔，創歷年同期新高，單月第三高，第2季營收創單季新高，...

研華6月營收月減0.3% 力拚回升

工業電腦龍頭研華（2395）營運尚未走出谷底，北美、歐洲、日本及新興市場衰退影響，今年6月營收49.31億元，月減0.3...

AES 6月營收月增0.9% 新普-10%

電池模組廠今年6月營收出爐，AES-KY（6781）6月營收7.18億元，月增0.97%，年減4.56%，衰退幅度持續縮...

富采6月營收月減1.6% 一詮-1.6%

富采（3714）5日公告6月營收21.67億元，月減1.6%，年增9.9%，一詮6月營收4.71億元，月減1.6%，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。