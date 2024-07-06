玉晶光 看好下半年業績

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（5）日公布6月營收15.55億元，與上月持平，年增34.5%。玉晶光表示，隨著新機種開始進入量產，第3季是旺季，目前訂單正常，並無外傳抽單之說，若市場需求不變、生產順利，下半年營運將優於上半年。

玉晶光今年第2季營收49.87億元，季減4.75%、年增87%，累計今前六月合併營收102.24億元，年增70.57%。

玉晶光近日傳出良率不佳及掉單傳聞，接連兩天股價應聲重挫，跌幅逾一成，昨天尾盤拉回，跌幅收斂，以611元收盤，下滑21元，外資連兩日買超，本土投信及自營商連兩日賣超。

玉晶光與大立光並列為iPhone鏡頭主力供應商，隨i16新機即將問世，外界看好，玉晶光本季營運動能強勁。