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大立光本周勁揚5.4%、大漲150元 里昂升目標價至3,200元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
大立光。圖／聯合報系資料照片
大立光。圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）自6月以來股價不斷向上推升，本周勁揚5.4%、大漲150元。里昂證券在最新出具的個股報告中，看好大立光將在2024年下半年及2025年保持在潛望鏡鏡頭市場的領導先驅，因此給予「優於大盤」評等，目標價由2,950元升至3,200元。

里昂維持大立光「優於大盤」評級，兩大因素包括，市場份額提升及iPhone的潛在增長趨勢。里昂科技產業分析師高翊庭預測，由於智慧型手機規格升級，尤其下半年iPhone 16系列推出，配備4800萬像素超廣角攝像頭，大立光有望獲得超過90%的長焦鏡頭訂單，同時在今年下半年及明年在潛望鏡鏡頭市場中，保持強勁的領導地位。

此外，蘋果近期在中國大陸積極促銷、2024下半年推出的蘋果AI 「Apple Intelligence」，以及額外的iPhone SE4訂單等利多因素，都將讓大立光在2024年下半年的營收表現超乎於平均季度的水準，因此為反映更高的iPhone市場份額，也將2024-2026年每股稅後盈餘（EPS）預測上調1%至3%，分別約172.7元、180.8元、192.4元。

高翊庭補充，大立光可能也將在2024年下半年和2025年帶來「上行驚喜」。他分析，智慧型手機今年第2季的零件需求放緩僅是暫時性的，隨終端需求的回升、庫存保持健康及7月將開始生產新型號的機型，預期大立光的動能將從此開始回升，後市表現可期。

大立光 智慧型手機

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