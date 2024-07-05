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宸鴻儲能櫃出貨帶動6月營收月增逾3成 業成月增13%

中央社／ 台北5日電

觸控面板廠宸鴻TPK-KY今天公布6月自結合併營收為新台幣77.4億元，較5月增加34%，較去年同期增加46.9%，主因儲能櫃出貨帶動營收大幅成長。

宸鴻統計，第2季自結合併營收191.5億元，較第1季增加24.9%，較去年同期增加18%。

宸鴻說明，觸控產品6月表現平平，但儲能櫃營收大增，主因一次性的出貨，並非每個月都出貨；將持續擴增觸控產品以外的各類新產品營收。

除了觸控面板之外，宸鴻先前指出，與光達（Lidar）技術公司Luminar合作，可能要明後年獲利才會明顯；2024年光達已出貨，但只有單一機種，2025、2026年才有其他機種出貨。

觸控面板廠業成公布，6月合併營收為56.74億元，較5月增加13.57%，年減13.04%；除手機觸控產品6月營收較5月減少外，平板電腦觸控產品及筆電面板模組相關產品營收均較5月增加。

業成指出，1至6月營收為313.59億元，年減10.49%，其中筆電面板模組相關產品營收增加。

營收 觸控面板

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