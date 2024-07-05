研華6月衰退台灣一枝獨秀 下半年營收估逐步增高
研華公布6月與上半年營收均雙位數年減，僅台灣市場表現較為突出，研華預期，下半年將在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能極有機會逐步增高。
研華公布6月合併營收新台幣49.31億元，年減13.07%。累計前6月合併營收285.23億元，年減17.14%。
研華指出，6月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增27%。而北美、歐洲、日本及新興市場則較去年同期雙位數衰退；中國也為個位數年減。
事業群表現而言，研華說明，各事業群均較去年同期衰退，然工業物聯網事業群（IIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）則較5月明顯回溫。
累計上半年營收來看，研華指出，區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別成長12%及7%。中國市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣已緩步復甦，然受到地緣政治、高通膨、美國大選等系統性風險，部分市場客戶訂單仍偏保守，故上半年營運較去年同期疲弱。
由接單出貨比（BB值）觀察，研華指出，整體及3大區域BB值持續回升，尤其亞洲市場動能較為強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言