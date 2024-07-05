研華6月衰退台灣一枝獨秀 下半年營收估逐步增高

研華公布6月與上半年營收均雙位數年減，僅台灣市場表現較為突出，研華預期，下半年將在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能極有機會逐步增高。

研華公布6月合併營收新台幣49.31億元，年減13.07%。累計前6月合併營收285.23億元，年減17.14%。

研華指出，6月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增27%。而北美、歐洲、日本及新興市場則較去年同期雙位數衰退；中國也為個位數年減。

事業群表現而言，研華說明，各事業群均較去年同期衰退，然工業物聯網事業群（IIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）則較5月明顯回溫。

累計上半年營收來看，研華指出，區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別成長12%及7%。中國市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣已緩步復甦，然受到地緣政治、高通膨、美國大選等系統性風險，部分市場客戶訂單仍偏保守，故上半年營運較去年同期疲弱。

由接單出貨比（BB值）觀察，研華指出，整體及3大區域BB值持續回升，尤其亞洲市場動能較為強勁。