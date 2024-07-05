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貿聯營收／第2季130.9億元、季增5.3% 第3季持續上揚

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）5日公布2024年6月營收42.70億元，月減1.13%，年減0.1%，今年上半年營收254.55億元，年減0.83%，由於進入下半年出貨旺季，法人預估，該公司第3季營運將優於第2季。

貿聯第2季營收130.90億元，季增5.3%，持平去年同期。貿聯表示，大眾消費市場相關的業務趨緩，導致6月的整體出貨量，較上個月略微下滑。

至於6月各產品線出貨狀況， 貿聯指出，工業用線束：資本設備客戶開始增溫，其他客戶出貨量保守。資訊用線束：高效能運算客戶出貨量顯著成長，周邊設備出貨量減少。

車用線束：非電動車客戶出貨量持平，然電動車客戶出貨量持續放緩。電器用線束：整體出貨量上升。

貿聯董事長梁華哲之前表示，目前資料中心、AI等屬於高速運算（HPC）部門的客戶拉貨很急，希望交期往前，AI新平台產品預計第4季到明年第1季完成認證，加上半導體設備需求暢旺，今年將逐季成長，毛利率同步看佳。

貿聯表示，今年HPC需求明確，去年HPC占集團營收比重約12%，今年首季提升到14%，向上趨勢不變。法人看好，AI 伺服器新品單價較高，加上後續放量，貿聯HPC營收比重今年可望提升到兩成以上。

法人表示，貿聯打入輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，出貨的產品包括電力相關的Power whip、Rack Busbar，以及Busbar連接器，另外，還包括櫃內的資料傳輸線束等。

法人表示，貿聯是GB200合格供應商，對雲端服務供應商（CSP）有關鍵意義，貿聯也有兩組人員分別服務輝達與主要CSP客戶需求，今年第4季到明年的高速運算部門貢獻營收比重可望持續提升。

貨量 貿聯

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