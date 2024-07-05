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致伸營收／6月52.3億元 月增2.2%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）5日公布6月合併營收52.3億元，月增2.2%、年減4.7%。

致伸第2季營收153.7億元，季增12.6%，年減4.3%，營運表現優於預期。累計今年前六月合併營收290.2億元，年減5.6%。

致伸表示，隨著AI浪潮從雲端轉向邊緣裝置，致伸的多感合一(X-in-one Sensory Fusion)感測融合技術結合萬物聯網，開發創新且跨領域的新興應用如公共安全（Public Safety）相關設備和AIoT（B2B）視覺方案等。同時，AI PC提供多樣化的使用者體驗並提升處理效率，可望刺激市場需求。

此外，致伸在聲學領域持續拓展利基型市場，如智慧會議設備及車用音響設備等，近期受惠於全罩頭戴式耳機需求提升，整體聲學表現將逐季穩健成長。公司將持續優化產品組合，進一步改善毛利率及營業利益率，強化成長利基。

營收 致伸

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