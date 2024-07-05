德律上半年獲利增逾9成 每股純益3.9元
自動檢測設備廠德律自結第2季稅後淨利新台幣4.66億元，季增2.37%，年增1.26倍，每股純益1.97元；上半年稅後淨利9.21億元，年增93.19%，每股純益3.9元。
隨著電腦周邊、手機及網通伺服器市場需求增長，德律今年來營運順利回升，上半年營收逐季攀升，累計上半年營收32.37億元，較去年同期增加53.96%。
德律今年來獲利同步高度成長，上半年稅後淨利9.21億元，較去年同期增加93.19%，已達去年度獲利10.01億元的92%，每股純益3.9元。
展望未來，德律對下半年審慎樂觀，在人工智慧、手機及半導體等領域皆有布局，且對產品競爭力樂觀看待，只是大環境依然存在不少變數，影響情況有待觀察。
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