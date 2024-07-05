富采營收／6月21.67億元、月減1.6% 聚焦核心事業

富采（3714）5日公告今年6月營收21.67億元，月減1.6%，年增9.9%，富采今年累計1-6月營收121.89億元，年增15.3%。

展望今年營運，富采董事長彭双浪表示，集團整合上半年告一段落，下半年包袱減輕，輕裝上陣迎接旺季，預期營運可望逐季往上，在電視背光、車用、照明穩定成長。

彭双浪強調聚焦核心事業，台灣各廠區以及中國大陸廠區也將持續整頓、優化，加上本業三大領域產品轉向高附加價值，富采推動三加一策略，包括光電半導體為主的車用、先進顯示、智慧感測及新領域發展。

彭双浪表示，今年營運據點整合，會有業外負擔，但營運費用將大幅下降，今年上半年整合完畢後，下半年負擔減少，持續降低費用。集團在過去一年更聚焦精簡、整併優化各個廠區，包含日前出售微電設備，集團回到核心專業，營運聚焦光電產業，去年打消資產，輕裝上陣，公司在製造基地，台灣北中南廠區、大陸廠區優化提升製造效率，積極拓展對公司帶來利益的業務跟市場，預期未來一年至兩年能夠看到成果。