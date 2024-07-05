大立光營收／6月40.41億元、月增16% 為五個月來新高

大立光（3008）5日公布6月營收40.41億元，月增16%，年增49.8%，為五個月來高點，優於預期。大立光表示，因進入新機拉貨潮，7月拉貨將優於6月。

大立光累計今年前六月營收222.98億元，年增28.6%。其中，第2季營收109.85億元，季減3.3%，年增34%。大立光將在下周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPhone 16新機拉貨動態、智慧手機升級、新廠布局等議題將是會中焦點。大立光今天股價收2,895元，上漲55元。

針對第3季新機拉貨效應，大立光董事長林恩平日前表示，目前客戶的預測樂觀，但賣得好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月拉貨有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。