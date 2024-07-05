宏達電營收／6月4.03億元 月增111.3%

宏達電（2498）今日公布6月營收4.03億元，月增111.3%、年減16.8%，單月營收為今年以來新高；累計1至6月營收13.61億元，年減35.7%。

宏達電於6月12日發表了最新U系列手機 HTC U24 pro，這款手機在U23 pro的好評基礎上進行了多項升級，為HTC首款配備6.8吋3D曲面螢幕、雙喇叭立體聲音效和5,000萬像素高階智慧相機組合機型，提供更佳的攝影效果及驚艷的沉浸視聽體驗，打造全方位最符合消費大眾需求的創新實用機款。透過AI技術將拍照等核心功能全面提升，同時結合XR的應用，內建VIVERSE APP，使用者可無縫穿梭虛實世界，使用手機鏡頭拍攝還能馬上生成個人AI 虛擬分身，讓虛擬分身跟使用者身體動作同步，應用在社交、娛樂以及學習上。

HTC U24 Pro提供兩種容量規格 12GB/256GB和12GB/512GB，和太空藍和暮光白兩種顏色選擇。6月12日起開放預購，消費者於6月30日前購買可獲得早鳥禮－HTC真無線藍牙耳機II。6月19日起，產品陸續在全台指定187家經銷通路門市發貨，並同步推出舊換新活動及多項專屬購機優惠。7月1日正式於中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）及遠傳電信（4904）門市上架。

此外，宏達電旗下致力於為觀眾帶來非凡的娛樂體驗的VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY，在今年4月成功舉辦了首場全視角6自由度VTuber3D演唱會《鏡花水月》，活動為期兩天累計超過萬名粉絲參加，6月份並公布將於2024年台北漫畫博覽會加碼推出單曲VR版和見面會活動。BEATDAY運用VR技術打破次元壁限制，讓粉絲能與偶像進行更多體感互動，未來將繼續與更多VTuber展開合作，為虛擬偶像與粉絲建立更緊密的連結，提供最深度的娛樂體驗。