圓展營收／6月2.34億元 月減5.9%
圓展（3669）5日公告6月合併營收2.34億元，月減5.94%，年減8.6%。累計今年前六月營收13.24億元，年增6.05%。
圓展日前宣布，旗下專業級視訊會議攝影機AVer CAM520 Pro3正式獲得Microsoft Teams認證。CAM520 Pro3 與 Teams 的結合將為會議體驗帶來全新革命性提升。
CAM520 Pro3 是圓展首款搭載 Smart Composition（智能構圖）的PTZ攝影機，內建AI功能，能迅速捕捉與會者影像，確保視訊會議高效進行。CAM520 Pro3 配有 12 倍光學鏡頭加上 36 倍變焦能力，且支援 80.5 度廣角視野，輔以穩定的鏡頭平移及傾斜控制，無論遠近能迅速對焦演講者、與會者、白板內容，甚至是距離鏡頭 20 公尺的物體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言