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圓展營收／6月2.34億元 月減5.9%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）5日公告6月合併營收2.34億元，月減5.94%，年減8.6%。累計今年前六月營收13.24億元，年增6.05%。

圓展日前宣布，旗下專業級視訊會議攝影機AVer CAM520 Pro3正式獲得Microsoft Teams認證。CAM520 Pro3 與 Teams 的結合將為會議體驗帶來全新革命性提升。

CAM520 Pro3 是圓展首款搭載 Smart Composition（智能構圖）的PTZ攝影機，內建AI功能，能迅速捕捉與會者影像，確保視訊會議高效進行。CAM520 Pro3 配有 12 倍光學鏡頭加上 36 倍變焦能力，且支援 80.5 度廣角視野，輔以穩定的鏡頭平移及傾斜控制，無論遠近能迅速對焦演講者、與會者、白板內容，甚至是距離鏡頭 20 公尺的物體。

光學鏡頭 圓展 520

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