研華營收／6月年減13.07% 下半年業績有望逐步揚

工業電腦龍頭研華（2395）5日公布2024年6月份合併營收，達49.31億元，較去年同期營收56.73億元年減13.07%。累計研華前六月合併營收達285.23億元，較去年同期營收344.24億元，年對年衰退17.14%。

6月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增27%。而北美、歐洲、日本及新興市場則較去年同期雙位數衰退；中國大陸亦為個位數年減。事業群表現而言，各事業群均較去年同期衰退，然工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)則較上月明顯回溫。

累計上半年營收來看，區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別增長12%及7%。大陸市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣已緩步復甦，然受到地緣政治、高通膨、美國大選等系統性風險，部分市場客戶訂單仍偏保守，故上半年營運較去年同期疲弱。由接單出貨比（BB值）觀察，公司整體及三大區域之BB值持續回升，尤其亞洲市場動能較為強勁。下半年預期將在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能極有機會逐步增高。