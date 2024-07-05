快訊

英國準首相施凱爾何許人也？核心價值觀和魅力都被嫌 但扳倒了保守黨

最新！基隆漁船遭扣留 日同意匯6百萬日圓放人

影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

研華營收／6月年減13.07% 下半年業績有望逐步揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）5日公布2024年6月份合併營收，達49.31億元，較去年同期營收56.73億元年減13.07%。累計研華前六月合併營收達285.23億元，較去年同期營收344.24億元，年對年衰退17.14%。

6月營收以區域別來看，台灣市場表現最為突出，年增27%。而北美、歐洲、日本及新興市場則較去年同期雙位數衰退；中國大陸亦為個位數年減。事業群表現而言，各事業群均較去年同期衰退，然工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)則較上月明顯回溫。

累計上半年營收來看，區域表現以台灣及韓國表現最佳，年對年分別增長12%及7%。大陸市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球景氣已緩步復甦，然受到地緣政治、高通膨、美國大選等系統性風險，部分市場客戶訂單仍偏保守，故上半年營運較去年同期疲弱。由接單出貨比（BB值）觀察，公司整體及三大區域之BB值持續回升，尤其亞洲市場動能較為強勁。下半年預期將在全球工業自動化、智慧能源等升級布建下帶動專案出貨表現，營收動能極有機會逐步增高。

營收

延伸閱讀

漲價有理...嗎？Kia小改款25年式Carnival車系北美價格全面上漲！

志強上半年營收增23%

聯電6月營收減一成

譜瑞6月績增逾二成

相關新聞

台積電上千元 多檔設備、材料供應鏈股跟著創新高

台積電（2330）4日股價站上千元大關，5日盤中維持平盤，不過隨著台積電股價不斷推升，相關設備、材料股也跟著水漲船高，弘...

台積電躋身千金股 魏哲家喜收「滿月禮」

台積電昨（4）日首度躋身千金股，以1,005元收市，公司經營團隊與大股東國發基金持股價值暴增，其中，台積電創辦人張忠謀若...

英業達電腦視覺檢測 瞄準紡織業

英業達（2356）耕耘代工本業、跨足IC設計業務之餘，也強攻AI應用，昨（4）日宣布推出AI Computer Visi...

聯電6月營收減一成

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公布6月合併營收175.48億元，下探四個月來低點，月減10.05％，並較去年同期衰...

光寶撤銷可轉債發行

電源大廠光寶（2301）昨（4）日公告，因近期股市波動較大，將向金管會申請撤銷發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），原...

聯發科收平盤 力拚填息

晶片大廠聯發科（2454）昨（4）日除息，盤中一度上攻到1,400元，已接近完全填息的1,405元，不過最後收在平盤價1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。