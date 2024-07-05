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PCB景氣復甦步入旺季 台廠設備與CCL廠股價同步沾光

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB產業今年邁向復甦，隨著景氣復甦，基本面成長，台廠PCB族群板廠龍頭廠臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、健鼎（3044）、設備廠群翊（6664）與銅箔基板三雄股價同步升溫，群翊以及銅箔基板廠台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）等股價同步走強。台光電盤中最高來到515元新天價。聯茂、台燿同步漲逾4%。

PCB產業今年邁向復甦，有望帶動材料設備需求，業界並看好，下半年步入傳統旺季。PCB龍頭臻鼎先前率先喊出今年營運復甦，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎受惠蘋果新機備貨與人工智慧（AI）伺服器應用挹注，今年下半年營運開始升溫，成長展望優於預期。

設備方面，業界說，今年PCB廠商投資可望復甦，加上東南亞廠區擴建，可望帶動相關設備需求；同時PCB設備商也隨著載板應用跨足半導體領域，終端應用領域穩定擴大。其中群翊為全球塗佈烘烤設備商龍頭，致力於PCB載板產業所需的塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，先前已配合一線PCB載板乾製程需求，以及IDM載板大廠玻璃基板先期研發所需。

群翊積極開拓載板、先進封裝應用，公司先前也提到，訂單能見度已達今年底，全年力拚持平至成長表現。

至於CCL大廠方面，聯茂先前指出，下半年將有高階PC／NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

聯茂持續深化AI伺服器布局，超低訊號損失等級之高速材料下半年已放量多家AI GPU／ASIC加速卡終端客戶，持續得到終端客戶訂單支撐，且逐步獲得更多CSP客戶的新增訂單。

聯茂5月營收達26.54億元，較4月增長15.75%，是自2021年4月來的最高單月營收。

PCB 聯茂

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