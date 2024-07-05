台積電上千元 多檔設備、材料供應鏈股跟著創新高

台積電（2330）4日股價站上千元大關，5日盤中維持平盤，不過隨著台積電股價不斷推升，相關設備、材料股也跟著水漲船高，弘塑（3131）今衝破1,500元，萬潤（6187）、盟立（2464）、均豪（5443）盤中鎖死，辛耘（3583）、家登（3680）、均華（6640）、昇陽半導體（8028）、光洋科（1785）等都創歷史新高。

台積電今股價休息，但供應鏈族群接棒，弘塑以1,415元開出，盤中強漲逾8%，最高來到1,540元；萬潤今天處置結束，股價一路奔至漲停板330元，均豪也同樣盤中漲停鎖死至109元，盟立連續大漲三天衝至90.7元。辛耘、信紘科、家登也都上漲逾半根停板。

股價剽悍的還有昇陽半導體和光洋科，昇陽半導體自5/16以來，已飆漲超過1倍，以同樣時間基準做計算，光洋科也大漲逾6成。

根據國際半導體產業協會（SEMI）發布的最新研究報告，預期2024年全球半導體製造設備銷售回溫，而2025年整體產業將受惠新晶圓廠成立，和先進技術擴產，推升前後段製程設備需求上揚，半導體設備銷售額預期將達1,240億美元，創下新高。

盟立董事長孫弘指出，盟立已成功接獲先進封裝CoWoS相關訂單，2024年下半年將進入交貨密集期。盟立說明，AI晶片熱銷對CoWoS產能需求大增，出現供應不足狀況，相關訂單外溢到其他晶圓廠與封裝廠，相較於去年客戶端投資不確定，今年下單態勢較明確。

另外，盟立正與晶圓廠合作，開發有效解決散熱問題的液冷式散熱系統，業界預期今年可望開始擴大相關解決方案的新成果，為未來營運增添額外動能。

昇陽半目前已是全台最大、全球第二大的再生晶圓廠，到去年底12吋再生晶圓產能的月產能為51萬片，並持續進行去瓶頸程序，同時持續提高在7奈米以下先進製程應用的高階產品比重，3奈米製程應用隨著大客戶相關產能擴充，預計今年相關業績占比可再提高。