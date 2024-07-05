台積電躋身千金股 魏哲家喜收「滿月禮」

台積電（2330）昨（4）日首度躋身千金股，以1,005元收市，公司經營團隊與大股東國發基金持股價值暴增，其中，台積電創辦人張忠謀若退休後未曾出脫股票，手中握有的台積電股票市值高達1,250億元，今年來大增逾500億元，經營團隊有22人持股超過百張，身價同步突破億元。

台積電大股東國發基金持股比率約6.38%、總量約16.537億股，換算市值達1.65兆元，今年來增加6,730億元，堪稱大贏家。

張忠謀2018年6月退休前曾持有台積電股票1.25億股，若迄今一股未賣，市值來到1,250億元，今年以來市值增加超過500億元。台積電前董事長劉德音持股1,291萬股，若未處分，市值增加逾50億元、達129億元。

台積電董事長魏哲家持股639萬股，市值增加26億元、達63.9億元。

回顧魏哲家在今年6月4日上任時，還曾經對媒體開玩笑地說若要投資理財就買台積電股票，他先前已經示範過，還借錢去買（魏哲家2022年曾質押台積電股票1,600張借錢加碼台積電股票）。

魏哲家接棒至昨天剛好一個月，台積電股價站上千元，也給了魏哲家一個難忘的「滿月禮」。統計台積電股價在魏哲家接棒後一個月內大漲161元，漲幅高達19.2%，市值激增逾4.17兆元。

另外，台積電兩位共同營運長秦永沛與米玉傑、台積電人力資源資深副總經理何麗梅及企業策略發展資深副總經理林錦坤、台積電兩位副共同營運長張曉強和侯永清等多名經營團隊成員持有台積電股票超過百張，身價都突破1億元。