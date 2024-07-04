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大盤長出「絨毛」了！台積電大象每跳一次 台股進入超刺激模式

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻。記者林俊良／攝影
台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻。記者林俊良／攝影

「護國神山」台積電股價強勢衝上1005元創新高，投資人歡欣鼓舞。不過，一則以喜，一則以懼，大家開始擔心未來每跳動5元，會影響大盤37.5點，台股波動會「非常刺激」，小股民見狀紛喊拆股。不過，有老手分析權值占比才是關鍵。還有眼尖網友發現，今（4）日的大盤走勢線已出現「絨毛」。

台積電依證交所公告權重為31.79%，漲跌1元影響加權點數約7.5點。但股價上千元後跳動是5元，一次跳動影響是37.5點，對期貨與選擇權影響特別大。

早在2020年就有一名PTT鄉民預言推算，台積電股價漲到1000元後，每跳一個tick就影響台股將近50點，同樣影響台指期50點，漲停一次影響將近台股1000點，漲5%也影響500點，並詢問「這樣會造成台股或相關商品有什麼影響？」

3年半後，該PTT鄉民再度重問「當時沒結論，目前破千了，但對沒買選擇權跟期貨的人應該影響不大？未來如果台積漲停一次就跳快1000點，期貨很容易爆倉吧，現在有需要做什麼預防，或是發生再說？」

網友們則說「今天跳動超像絨毛的，有點不蘇胡（舒服）」、「你沒看到台積電500元以後台股的線都鋸齒狀嗎？」、「你想的，金管會的人也想的到」，其他網友紛喊拆股。

不過，一名老手分析，從證交所的數據粗略概算，2005年台積電市值佔大盤市值比例9%、鴻海市值按大盤市值比例5%，到了2024年台積電市值佔大盤市值比例34%、鴻海市值佔大盤市值比例4%。可見台積電的成長比例很高，反觀鴻海不但沒升還下降，他直言「問題根本不是台積電破1000元一次跳5元，而是，你台灣從2-10名的權值公司，加起來的權值還不到台積電一半，這才是主因，跳5元其次啦」。

其他網友表示，「大台上下1萬元，有夠刺激」、「全世界有哪個股市每秒上下50點在跳的？」、「這只說明，加權指數代表全市場股票效果，已經失真」。

對此，台積電今日傍晚回應，股價超過1000元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。

台股大盤走勢線圖呈現「絨毛」狀。圖／截自三竹股市
台股大盤走勢線圖呈現「絨毛」狀。圖／截自三竹股市

PTT 台積電 台股 大盤

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