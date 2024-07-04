宏碁「兩隻老虎」 6月業績上衝

宏碁旗下子公司「老虎隊」今年6月營收報喜，宏碁資訊（6811）單月、單季、上半年皆創新高紀錄，宏碁資訊月增224.04%；倚天酷碁單月亦寫下歷年同期新高，第2季營收亦創上創櫃板來新高；智聯服務、宏碁遊戲則下滑。

宏碁資訊6月營收12.72億元，年增1.71%，創單月歷史新高。第2季營收23.89億元，季增10%、年增7.13%，創單季新高；累計今年上半年營收達45.53億元，年增11.6%，亦為新高紀錄。

宏碁資訊表示，業績成長主因企業客戶持續上雲，增加採購雲端服務，同時加碼投資人工智慧（AI）的各種運用，目前有超過30家以上的企業與政府單位導入生成式AI加速器平台服務。

宏碁資訊看好今年生成式AI動能，尤其微軟Copilot今年4月推出繁體中文版本，企業客戶採購有加速趨勢，目前宏碁資訊已有超過50家客戶，在雲端業務及生成式AI動能帶動下，全年展望樂觀。

倚天酷碁6月營收2.37億元，月增22.8%、年增10.4%，創歷年同期新高。第2季營收5.97億元，季增4.19%、年增18.6%；累計今年上半年營收達11.69億元，年增27.3%。

倚天酷碁三大業務分別為PC周邊、智慧移動及包袋類產品，積極規劃推出新品，預計今年三大業務皆可望優於去年，帶動全年營收超過去年。

今年AI PC持續推出，倚天酷碁積極布局AI PC周邊設備如智慧型揚聲器、AI筆電支架及HID設備等 。

智聯服務6月營收1.55億元，月減14.95%、年增21.86%，累計智聯服務上半年營收達8.79億元，年增4.9%；宏碁遊戲6月營收2.64億元，月減2.9%、年減30.9%，累計宏碁遊戲上半年營收達20.94億元，年減16.6%。