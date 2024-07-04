聯發科收平盤 力拚填息

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠聯發科（2454）昨（4）日除息，盤中一度上攻到1,400元，已接近完全填息的1,405元，不過最後收在平盤價1,375元，仍待後續奮力填息。昨日外資對聯發科買超，但投信與自營商都賣超。

歷經產業調整後，聯發科今年累計前五月合併營收為2,176.37億元，年增幅度近四成。該公司預期，第2季營收將較首季持平到減少9％之間，約在1,214億至1,335億元間，全年美元營收目標則是成長中十位數百分比（14％至16％）。

同時，聯發科認為，該公司今年各營收類別表現，都將較前一年度成長，尤其手機成長將高於其他營收類別。

聯發科目前正在開發最新手機晶片天璣9400，該公司執行長蔡力行強調，公司在過去五年間不斷突破，行動晶片CPU性能提升2.6倍、GPU性能提升6倍，NPU性能更是大幅提升18倍，系統功耗在重度遊戲與AI攝影的應用場景中減少60％，顯示其在技術創新與能源效率的領先實力。

展望未來，蔡力行日前提到，會在運算方面投資，以創造新的營收與獲利，如車用、特殊應用IC（ASIC）、Arm架構運算等方面，都有很好的進步，因此有信心未來三、五年有很好的成長。

營收 聯發科

延伸閱讀

持續邁向填息之路！聯發科前五月累計營收年增近四成

聯發科將挑戰1,400元大關 兩家外資喊目標價1,588元、1,550元

半導體除息行情不同調 聯發科填息83%世界先進貼息

精選除權息行情話題好股

相關新聞

大盤長出「絨毛」了！台積電大象每跳一次 台股進入超刺激模式

「護國神山」台積電股價強勢衝上1005元創新高，投資人歡欣鼓舞。不過，一則以喜，一則以懼，大家開始擔心未來每跳動5元，會...

英業達電腦視覺檢測 瞄準紡織業

英業達（2356）耕耘代工本業、跨足IC設計業務之餘，也強攻AI應用，昨（4）日宣布推出AI Computer Visi...

聯電6月營收減一成

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公布6月合併營收175.48億元，下探四個月來低點，月減10.05％，並較去年同期衰...

光寶撤銷可轉債發行

電源大廠光寶（2301）昨（4）日公告，因近期股市波動較大，將向金管會申請撤銷發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），原...

聯發科收平盤 力拚填息

晶片大廠聯發科（2454）昨（4）日除息，盤中一度上攻到1,400元，已接近完全填息的1,405元，不過最後收在平盤價1...

群電6月營收月增10% 逐季走揚

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布6月合併營收33.07億元，月增10.9%，攀上八個月來高點，但較去年同期衰退0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。