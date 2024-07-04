聯發科收平盤 力拚填息

晶片大廠聯發科（2454）昨（4）日除息，盤中一度上攻到1,400元，已接近完全填息的1,405元，不過最後收在平盤價1,375元，仍待後續奮力填息。昨日外資對聯發科買超，但投信與自營商都賣超。

歷經產業調整後，聯發科今年累計前五月合併營收為2,176.37億元，年增幅度近四成。該公司預期，第2季營收將較首季持平到減少9％之間，約在1,214億至1,335億元間，全年美元營收目標則是成長中十位數百分比（14％至16％）。

同時，聯發科認為，該公司今年各營收類別表現，都將較前一年度成長，尤其手機成長將高於其他營收類別。

聯發科目前正在開發最新手機晶片天璣9400，該公司執行長蔡力行強調，公司在過去五年間不斷突破，行動晶片CPU性能提升2.6倍、GPU性能提升6倍，NPU性能更是大幅提升18倍，系統功耗在重度遊戲與AI攝影的應用場景中減少60％，顯示其在技術創新與能源效率的領先實力。

展望未來，蔡力行日前提到，會在運算方面投資，以創造新的營收與獲利，如車用、特殊應用IC（ASIC）、Arm架構運算等方面，都有很好的進步，因此有信心未來三、五年有很好的成長。