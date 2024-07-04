光寶撤銷可轉債發行

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠光寶（2301）昨（4）日公告，因近期股市波動較大，將向金管會申請撤銷發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），原預計資金計畫需求將以銀行借款支應。

光寶去年10月董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債（CB），發行總額100億元，發行期間五年，光寶當時說明，主因總負債中有九成為短期借款，透過發行CB可提高長期借款比重，並充實營運資金。

光寶說明，公司考量近期股市波動較大，為避免貿然發行，影響公司及既有股東權益之考量，擬向主管機關申請撤銷辦理國內第一次無擔保轉換公司債。光寶昨天股價收111.5元，上漲3.5元。

針對下半年營運展望，光寶總經理邱森彬日前表示，AI PC從客戶端來看，下半年需求比預期好一些，估計今年光寶來自AI PC鍵盤/電源、伺服器電源等AI相關產品占雲端業務比重可望達12%-15%。

AI 光寶 公司債

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