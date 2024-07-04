聯電6月營收減一成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公布6月合併營收175.48億元，下探四個月來低點，月減10.05％，並較去年同期衰退7.91％；第2季合併營收567.99億元，攀上近三季高點，並且是同期次高，季增3.97％，年增0.89％。

聯電先前於法說會預估，第2季晶圓出貨量將呈現低個位數百分比成長，平均售價（ASP）可望維持第1季水準，以第2季合併營收仍較上季維持微幅成長表現來看，符合公司先前預期溫和成長的走勢。

聯電上半年合併營收1,114.31億元，年增0.84％，續創同期次高。聯電昨天股價漲1.3元、收54元。

展望後市，聯電先前表示，希望景氣上半年落底、下半年需求優於上半年的基調未變，其中，通訊、消費性電子等應用下半年需求確實優於上半年，車用及工業則仍處於修正期，但中長期仍是重要成長動能。

營收 聯電

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