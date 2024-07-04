英業達電腦視覺檢測 瞄準紡織業

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）耕耘代工本業、跨足IC設計業務之餘，也強攻AI應用，昨（4）日宣布推出AI Computer Vision電腦視覺檢測方案，此AIAOI自動光學檢測技術專門為紡織業設計，要取代傳統依賴人工的檢查環境，打造AI品管解決方案，積極衝刺AI電腦視覺應用商機。

英業達指出，AI Computer Vision電腦視覺檢測方案由先進的深度學習算法驅動，優化提升辨識力，就像一名經驗豐富的品管老師傅。

AIAOI技術在PU輪和平面織布檢測的高分辨率表現出色，提供高達0.05毫米的檢測精度，檢出率高達90%至95%，若偵測不良隨即停機，降低人力依賴的同時，也提供快速部署和靈活的導入方式。

AI IC設計

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