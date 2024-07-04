佳必琪6月營收月減3% 出貨看增

佳必琪（6197）昨（4）日公布6月營收6億元，雖然月減3.39%，仍為歷史次高，並較去年同期增加59.47%；上半年營收32.23億元，年增50.02%。佳必琪看好，AI伺服器需求暢旺，將帶動旗下高速傳輸線出貨量明顯增長。

佳必琪董事長張舒眉之前表示，AI商機來得又急又快，北美四大雲端服務供應商（CSP）已成為該公司AI伺服器客戶，目前產品組合是史上最佳，下半年營運將優於上半年，訂單能見度已看到明年。

佳必琪於去年併購衡星和美國SACO公司，其中，衡星是輝達（NVIDIA）的合格供應商，原本做顯卡連接線生意，佳必琪順勢打進輝達供應鏈，該公司也是GB200供應鏈之一，以及美商美超微的主力供應商。

張舒眉指出，AI連接產品具有相當程度的進入門檻，複雜度高，該公司持續對四大CSP交貨，這些客戶規模擴張的速度非常快，橫跨自駕車、醫療、電商、社群網路與新興創意型服務等產業，佳必琪並透過完全併購美國本土企業，以在地化服務更加貼近客戶的發展路線。

展望下半年，張舒眉表示，上下半年營收比大約為4：6。至於產能方面，目前台灣、美國、越南各廠產能利用率都在八到九成。其中，位在北越的越南二廠第2季試產，第3、4季陸續投產，將為公司營運帶進新的動能。

張舒眉說，現在正值高速線產品過渡期，佳必琪先鎖定金字塔頂端的客戶，再往外延伸至其他層級的市場。

，目前雲端相關產品占五成以上營收，大客戶、中客戶貢獻的業績占整體八成以上。