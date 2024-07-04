群電6月營收月增10% 逐季走揚

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布6月合併營收33.07億元，月增10.9%，攀上八個月來高點，但較去年同期衰退0.46%。公司看好，下半年營運將逐季走揚，反映高階筆電、AI伺服器、和遊戲機電源等新品問世效應。

群電第2季合併營收88.98億元，季增10.6%，年減4%；上半年合併營收169.4億元，年減3.5%。

受惠穩健產品組合及有利匯率，群電上季獲利有望優於去年同期。法人估計，群電上季每股純益有望逾2元，改寫同期新高，上半年每股純益將逾3.7元。

群電表示，因遊戲機客戶清理舊品庫存影響，加上智慧整合平台解決專案去年集中在第2季入帳，導致基期較高，使得上季營收呈現年減。

群電昨天股價收137.5元，上漲2元，外資連四日賣超，投信法人連四買。

群電昨天不評論法人預估的財務數字。

公司進一步指出，6月幾乎所有產品線需求都呈現回溫趨勢，尤其受惠教育筆電標案旺季、AI筆電新機種持續放量，加上遊戲機電源新品出貨，帶動整體營收較上月顯著回升。

群電看好，下半年在高階筆電、AI伺服器、和遊戲機電源新品推動下，加上智慧整合平台營收認列時間集中下半年，今年營運有望先蹲後跳、逐季走揚，目標第3季營收重回年增走勢。

電競筆電方面，公司預期，因輝達（NVIDIA）新世代GPU每隔兩年推出，預計RTX 50系列筆電有機會明年春季上市，本季起開始量產360W至400W的電競筆電電源，預期下半年筆電GPU的升級效益將逐步顯現。

伺服器電源方面，目前AI伺服器電源主流落在3KW至5.5KW，下一世代主流預計高達8KW至10KW以上，群電已量產3KW至4KW產品，目前已密集送客戶端測試中，待客戶系統驗證完成後，預計下半年開始陸續出貨。

至於智慧建築／智慧工廠解決方案，群電表示，今年接連拿下數個中大型冷鏈、智慧工廠、及智慧建築標案，至第2季為止在手專案總金額近50億元，預計該業務今年營收有機會超越22億元，年成長近五成，獲利有望較去年翻倍，成為群電獲利重要小金雞。