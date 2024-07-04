樺漢營收／Q2季增12.1% 創單季歷史新高

工業電腦大廠樺漢（6414）4日公布今年6月營收，月增0.34%、年增24.93%，不僅6月營收寫下單月歷史次高、歷年同期新高紀錄，第2季業績更創單季歷史新高紀錄、季增12.1%，上半年營收亦同步登頂。展望後市，樺漢集團對於2024年整體營運持年增率高成長的信心不變。

樺漢今年6月營收126.69億元，月增0.34%、年增24.93%，為單月歷史次高，歷年同期新高紀錄；樺漢今年第2季營收366.8億元，季增12.1%、年增26.7％，寫下單季歷史新高紀錄；累計樺漢今年上半年營收達693.97億元，年增20.79%，亦登頂。

樺漢今年6月營收成長主要得益於品牌通路業績明顯較去年同期成長71.5％，其系來自歐洲的智慧城市、工廠、交通、ESG節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，不僅對集團ESaaS平台之包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，亦有助帶動集團整體毛利率、獲利表現持續之精進。

樺漢三大事業體今年上半年營收分別為工控設計123.34億元、年增4.5％、比重17.8％，品牌通路270.49億元、年增49.1％、比重39％，系統整合300.14億元、年增9.1％、比重43.2％。其中，品牌通路的營收比重較去年同期的31.6％增加7.4個百分點，且樺漢個體（包含全資子公司）營收達84.92億元、比重12.2％、年增率達1.5％。

樺漢集團對於2024年整體營運持年增率高成長的信心不變，受惠於AI、半導體、機器人、電動車等產業市場蓬勃發展，帶動樺漢集團目前整體在手訂單金額持續創新高，依照掌握到的物流與生產排程來看，接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1~1.2左右的水準，且今年集團業績已在手，尤其在集團深化高毛利率ESaaS智慧平台整合方案下，發揮集團接單與財務業績的綜效，拉高於各產業市場占有率表現。

不僅如此，樺漢看準東南亞市場將成為下一個AI科技技術的發展重鎮，產業鏈聚落將更為完善，日前已馬不停蹄前往包括新加坡、越南、泰國、馬來西亞等設置據點。同時秉持多元多角的企業韌性發展，於「技術、產品、應用」三大面向進行數位AI化策略轉型，以強化核心關鍵競爭力、擴大市場接單動能、優化財務業務結構表現，有信心遞出一張優於整體產業平均水準的驚艷成績單。