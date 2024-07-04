華立營收／6月73.94億元創新高 月增2.5%

高科技材料設備供應商華立（3010）今日公告6月營收73.94億元，創新高，月增2.5%，年增28.2%。

華立先前4月已上修展望。由於大客戶從年初以來對半導體的市況樂觀積極投片，推升華立先進製程相關產品的使用量，不論是光阻液、研磨液及溼式化學品的業績表現都高於預期。

根據最新的研究機構預估，2024年台灣晶圓代工產值將成長15%，展望半導體產業在終端應用AI、HPC、手機、物聯網等長期需求支撐下，華立預期，半導體營收成長可期。

華立目前是大中華半導體前段製程材料與化學品最大供應商，提供光阻與去光阻、銅製程研磨、特殊氣體、半導體設備耗材與零組件等全方位解決方案。華立先前提到，該公司於半導體封裝材耕耘已久，隨著AI需求持續暢旺，營運可望逐季攀升。