智伸科營收／6月6.03億元 第2季18.55億元、季增13.4％

智伸科（4551）6月合併營收6.03億元，年減1.03%；累計2024年第2季合併營收18.55億元，季增13.39％、年增0.86％；累計2024年1至6月合併營收為新台幣34.92億元，年減5.66％。

智伸科表示，第2季受惠於中國大陸自主品牌車企在新能源車市場展現良好的銷售表現，穩定帶動主要客戶對於公司旗下汽車零組件應用在純電動、插電式混合動力和增程式電動等電動車款之空氣懸吊系統、One-box煞車系統等之需求，產能稼動率穩步爬升。智伸科同時也落實生產效率提升、新舊產品汰換、成本費用嚴控等重要策略的執行，以期效益展開後，有利公司第2季營運。

觀察大陸乘聯會近期發布的統計數據顯示，6月大陸新能源乘用車零售銷量預計可月增、年增，達86萬輛，且滲透率將提升至49.1％。又觀察今年下半年多家自主品牌車廠將推出多款新能源車與電動車，包括比亞迪旗下宋L、仰望U7、長安汽車旗下深藍S05、華為HI模式賦能的S07和L07、新勢力的蔚來旗下樂道L60、小鵬MONA M03等，不僅可見智能駕駛、智慧座艙體驗等在新車款的技術應用加重外，亦在密集的新車上市，新訂單強勁拉升下，為相關汽車產業供應鏈與智伸科的訂單出貨動能將帶來良好的成長空間。

智伸科指出，第3季為傳統汽車暑休產業淡季，但以目前在手訂單與主要汽車客戶的拉貨力道來看，整體生產排程仍在一定的計畫中，加上受惠於AI科技技術的蓬勃發展且廣泛運用到大數據的分析，帶動電子事業方面之儲存裝置(電腦數據存貯器)升級需求大幅增加，主要電子客戶訂單出貨明顯提振，四大事業體的營運動能全開，智伸科第三季整體營運有機會淡季不淡。