占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

大型權值股台積電（2330）因占大盤權重高，股價今日破千後，引發外界討論恐不得不分割的議題，對此台積電今日傍晚回應記者提問指出，股價超過千元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。

法人圈關注，台積電依證交所公告權重為31.79％，漲跌1元影響加權點數約7.5點。但股價上千元後跳動是5元，一次跳動影響是37.5點，會嚴重影響衍生的眾多交易型態，特別是在期貨與選擇權部分，股價跳動對應的倍數效果將更放大，恐成為有心人控盤／套利工具。

對於上述相關議題，也引發外界討論台積電恐不得不分割股票或是改變面額的議題，對此台積電今日完整回應如下：「由於台灣交易市場已經開放股東得於盤中進行零股交易，故現階段本公司評估並無辦裡股票分割之需要。

至於股價超過千元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。」