快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
大型權值股台積電（2330）因占大盤權重高，股價今日破千後，引發外界討論恐不得不分割的議題，對此台積電今日傍晚回應。記者高彬原／攝影
大型權值股台積電（2330）因占大盤權重高，股價今日破千後，引發外界討論恐不得不分割的議題，對此台積電今日傍晚回應。記者高彬原／攝影

大型權值股台積電（2330）因占大盤權重高，股價今日破千後，引發外界討論恐不得不分割的議題，對此台積電今日傍晚回應記者提問指出，股價超過千元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。

法人圈關注，台積電依證交所公告權重為31.79％，漲跌1元影響加權點數約7.5點。但股價上千元後跳動是5元，一次跳動影響是37.5點，會嚴重影響衍生的眾多交易型態，特別是在期貨與選擇權部分，股價跳動對應的倍數效果將更放大，恐成為有心人控盤／套利工具。

對於上述相關議題，也引發外界討論台積電恐不得不分割股票或是改變面額的議題，對此台積電今日完整回應如下：「由於台灣交易市場已經開放股東得於盤中進行零股交易，故現階段本公司評估並無辦裡股票分割之需要。

至於股價超過千元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。」

台積電 權值股 股票分割 證交所

延伸閱讀

台積電晉升千金股 相關半導體ETF可望連帶沾光

驚人市值曝光！台積電成「最重千金股」 其餘18家千金股加起來不敵他

台股一日喜添兩檔千金股！台積站穩千元價位 大盤指數衝高再改寫歷史

台積電（2230）站上千元過去哪個價位買進…今天皆賺錢！ 該賣006208買護國神山就好嗎？

相關新聞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

大型權值股台積電（2330）因占大盤權重高，股價今日破千後，引發外界討論恐不得不分割的議題，對此台積電今日傍晚回應記者提...

台積電站上千元大關！張忠謀退休後已飆逾3倍 他曾言股價創高從不是意外

台積電（2330）4日股價站上千元大關，收1,005元，再創歷史新高。創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日...

矽格第2季營收45.5億元 寫七季來新高

IC 封測矽格（6257）今日結算2024年6月合併營業收入為14.9億元，較上月減少逾4%，比較去年同期增加逾14%；...

持續邁向填息之路！聯發科前五月累計營收年增近四成

晶片大廠聯發科（2454）於4日除息，盤中一度上攻到1,400元，已接近完全填息的1,405元，不過最後收在平盤價1,3...

聯電6月營收探今年次低 大陸成熟製程競爭受關注

聯電6月營收新台幣175.48億元，月減10.05%，年減7.91%，為今年次低水準。法人預期，產業鏈庫存調整接近尾聲，...

台積電晉升千金股 相關半導體ETF可望連帶沾光

在法說會召開前，台積電（2330）4日以千金之姿開盤，終場上漲26元、收1,005元，成功晉升千金股行列，同步也帶動台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。