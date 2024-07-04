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台積電站上千元大關！張忠謀退休後已飆逾3倍 他曾言股價創高從不是意外
台積電（2330）4日股價站上千元大關，收1,005元，再創歷史新高。創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日的收盤價是229元，統計自張忠謀退休後，台積電已飆漲超過3倍，漲勢驚人，張忠謀曾在2019年的台積電運動會上說，台積電股價創新高，對他而言從不是意外。
張忠謀退休時台積電股價為229元，而後自2019年9月開始上漲，雖然在2020年新冠疫情時一度跌至235.5元，但受惠於疫情帶動的遠距上班等科技紅利，股價最高飆至688元。
2022年空頭年時，台積電一路下跌，最低來到370元，但仍比2020年的最低點高出逾100元。至此台積電便頻頻走高，直到今年1月受惠AI狂潮推動，開始持續飆漲，股價幾乎不回頭，7月4日終於衝破千元，晉升千金股的行列。
張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，隔年10月20日回台積電參加運動會，當時台積電股價為293元，張忠謀指出，對於台積電漲到300元，對投資人是意外，但對他而言「一點也不意外」，因為他一直對台積電有信心。
當時張忠謀也透露，德儀和台積電股票，也是他生平以來有投資的二檔股票。
而台積電董事長魏哲家在6月4日股東會時，對於媒體提出希望給句「最智慧的建言」，也表示「就是買台積電股票」，並幽默反問，「買台積電股票，我不是示範過了嗎？」並透露「適當時機還會再加碼」。
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