十銓營收／6月27.96億元、年月雙增 單月創下歷史新高

記憶體模組廠十銓（4967）今日公布6月營收達27.96億元，月增6.03%、年增49.08%，單月營收創下歷史新高。公司表示，主要受惠於B2B專案以及AI PC熱潮帶動PC、NB需求，以及資料中心和伺服器需求持續發酵，使得整體營運動能持續強勁。

十銓指出，公司旗下 T-FORCE 產品線 DDR5 銷量已超過DRAM產品總銷售5成，技術層面主攻高階記憶體產品，無論在AI，電競及工控應用下，十銓均已取得市場先機，營運表現可期。

十銓進一步說，由於AI基礎建設與邊緣運算技術發展持續成長，展望2024後半年及2025年市況，記憶體原廠在AI伺服器與傳統伺服器市場應仍會持續漲價，然而第3季在零售通路的需求應為持平的狀態，故DDR4預計會維持在現有的價位。

十銓說明，DDR5由於原廠的供給量不足，價格仍會持續微幅上揚，消費級人工智慧應用將會於今年第4季後，隨著 AI PC/NB/Mobile 的陸續推出，預計屆時將帶動終端需求上揚。

十銓強調，公司在今年台北國際電腦展COMPUTEX，因應趨勢展現創新AI技術以及高規格電競超頻記憶體，透過高頻寬、低延遲的性能掌握客戶多元高端應用需求，同時展出旗下各品牌的新品皆獲得國內外媒體及客戶高度青睞。

展望未來，十銓將持續拓展研發實力至AI及高階產品技術應用，整合產業資源進行至產品布局，迎接全方位挑戰。